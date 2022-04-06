RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'den Buça açıklaması: Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz

Türkiye'den Buça açıklaması: Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz
06.04.2022 08:55 - Son Güncelleme: 06.04.2022 08:57

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki Buça kentinde katledilen onlarca sivile ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bucha ve İrpin'deki görüntülere ilişkin, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İşte Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın tam metni;

Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz.

Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.

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