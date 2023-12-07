6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluşuyor. Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti, iki ülke arasında karşılıklı pozitif mesajların yanı sıra, masadaki sorunların çözümü için kritik bir öneme sahip. Ancak, sürecin gidişatını belirleyecek olan Yunanistan'ın samimi tutumu büyük önem taşıyor. Peki; Türkiye - Yunanistan ilişkilerinin tarihi süreci nasıl? Atina'nın talepleri neler? Türkiye ne yanıt veriyor? İşte detaylar...