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Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu otel odasında ölü bulundu!
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Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu otel odasında ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 17:59   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 17:59

Son dakika haberi! Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu. Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi. Sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Sadioğlu'nun ölüm nedenini açıkladı.

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu.

Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİNİ BAKAN AÇIKLADI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Sadioğlu'nun ölüm nedenini açıklayan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Acı Kaybımız. Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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