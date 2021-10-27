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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den tribünlere seyirci müjdesi! 12 yaş altı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den tribünlere seyirci müjdesi! 12 yaş altı...
27.10.2021 11:22
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandeminin tribünlere olan etkisini anlattı. Özdemir, "Ayrıca benim içimde bir dert var. 12 yaş altı çocuklarımızın maçlara gelmesi zor. Tribünlerimizi 12 yaş altına açmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün yapılıyor. Organizasyon Turkuvaz Medya'nın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımlarıyla düzenleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandeminin tribünlere olan etkisini anlattı. Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler, bizim sağlık kurulumuzun tespitleri, çift aşıda seviyelerin yüksek olması gibi durumlar ortaya çıkınca 2021-2022 sezonunu seyircili oynama kararı aldık. Localarda tam kapasite, tribünlerde yüzde 50 olarak maçlarımızı oynuyoruz. Amatör ve kadın liglerimize de ay sonu başlayacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan da cesaret aldık ve hedefimiz, kulüplerimizin de istediği gibi yüzde yüz tribün doluluğu. Ayrıca benim içimde bir dert var. 12 yaş altı çocuklarımızın maçlara gelmesi zor. Tribünlerimizi 12 yaş altına açmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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