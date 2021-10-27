Başkan Erdoğan: Ben taarruzdayım kitabımda geri adım atmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 10 büyükelçinin geri adım atmasını, 'Erdoğan geri adım attı' diye çarpıtan ABD medyasına sert sözlerle tepki gösterdi, "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok." dedi. Erdoğan, büyükelçilerin skandal Osman Kavala çağrısına tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Ünal Çeviköz ile ilgili bir soru da soruldu. Erdoğan, Çeviköz'e ateş püskürdü, "Bunlardan biri de geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor. İlham Bey'le konuşurken o bile "Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam" dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti." ifadelerini kullandı. Erdoğan, TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar gibi vakıfların hedef alınması ile ilgili de konuştu.