Başkan Erdoğan: Ben taarruzdayım kitabımda geri adım atmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bu ülkede görev yapan büyükelçinin, neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Bilmiyorsa, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesini hatırlatmış olduk." şeklinde konuştu. 10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetlere ilişkin konuşan Erdoğan, "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok." dedi. Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. Terörle mücadeleyi onların desteğinin dışında sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "ABD Başkanı Biden'la Glasgow’da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz." dedi.