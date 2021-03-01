Türkiye A400M uçağında dünyadaki 3 ülkeden biri! O fabrika video görüntüler...

Türkiye'nin üretim ortağı olduğu 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen ve tank, TIR, helikopter taşıyabilen A400M uçaklarının retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Global Power tarafından her yıl yayınlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Listede Türkiye de hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde zirveyi zorlayan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.