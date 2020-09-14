Fuhuş için odaya çıkmışlardı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

14.09.2020 16:08

Bursa'da fuhuş için anlaştıkları kadınlarla odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasp edildi. Daha sonra ihbar üzerine araştırma başlatan ekipler, 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasp eden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasp edilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.