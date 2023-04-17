Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken "seçimi kazanacaklarını garanti" olarak gören muhalefetin zehirli dili ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde ise özellikle direkt olarak Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladılar.
Dün partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik "yargılanacaksınız" tehdidi gündemde büyük tepki çekerken yerli ve milli gurur TOGG, SİHA ve TCG gemilerini hedef almasıyla bilinen CHP'nin amirali Türker Ertürk de skandal ifadeler kullandı.
Sözcü TV'de Ruhat Mengi'nin programına katılan Türker Ertürk, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"15 Mayıs'ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz."
YERLİ VE MİLLİ GURURLARA DÜŞMAN!
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Savunma sanayiimizin göz bebeği İHA/SİHA'lar, yerli otomobil TOGG, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol proje birtakım kirli mahfiller tarafından sistematik bir şekilde hedefe kondu.
CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, o isimlerden biri...
Ertürk, CHP yandaşı kanallarda yaptığı konuşmalarda ordunun göz bebeği TCG Anadolu'yu karalamayı bir rutin haline getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı canlı yayında duruma çok sert tepki gösterdi.
AMİRAL ARTIĞINA SAĞLI SOLLU: "TERBİYESİZ, AHLAKSIZ, UKALA..."
TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" sözleriyle CHP'li Türker Ertürk'ü işaret etti.
Sözlerini şöyle sürdürdü;
"ŞU ESERİ GÖRÜP ELEŞTİRMEK YENİLİR YUTULUR DEĞİL"
Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.
BİR MİSLİ DAHA BÜYÜĞÜNÜ İNŞA EDECEĞİZ
TCG Anadolu'nun rastgele yapılmuış bir şey olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.