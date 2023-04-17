Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken "seçimi kazanacaklarını garanti" olarak gören muhalefetin zehirli dili ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde ise özellikle direkt olarak Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladılar.

Dün partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik "yargılanacaksınız" tehdidi gündemde büyük tepki çekerken yerli ve milli gurur TOGG, SİHA ve TCG gemilerini hedef almasıyla bilinen CHP'nin amirali Türker Ertürk de skandal ifadeler kullandı.

Sözcü TV'de Ruhat Mengi'nin programına katılan Türker Ertürk, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"15 Mayıs'ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz."

YERLİ VE MİLLİ GURURLARA DÜŞMAN!

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.



Savunma sanayiimizin göz bebeği İHA/SİHA'lar, yerli otomobil TOGG, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol proje birtakım kirli mahfiller tarafından sistematik bir şekilde hedefe kondu.









CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, o isimlerden biri...



Ertürk, CHP yandaşı kanallarda yaptığı konuşmalarda ordunun göz bebeği TCG Anadolu'yu karalamayı bir rutin haline getirdi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı canlı yayında duruma çok sert tepki gösterdi.