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Türk Tabipler Birliği’nden koronavirüs üzerinden algı operasyonu!

Türk Tabipler Birliği’nden koronavirüs üzerinden algı operasyonu!

09.04.2020 21:17

Koronavirüsle mücadeleye hiçbir desteği bulunmayan Türk Tabipler Birliği köstek olmaya devam ediyor. TTB, Sağlık Bakanlığı’nı koronavirüs vakalarıyla ilgili şeffaf olmamakla suçladı. Ve ölümlerin raporlanmadığını iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’ye süreci şeffaf yönettiği için teşekkür etmesini görmezden gelen TTB, bakanlığın koronavirüs ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre raporlamadığı yalanını ortaya atarak süreci baltalamaya çalıştı. İşte TTB’nin o yalanı ve geçekler…


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