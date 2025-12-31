İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu 125 şüpheli adalete teslim edildi.

25 İlde Şafak Vakti Eş Zamanlı Baskın

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah şafak vakti aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu 25 stratejik noktada belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun Kapsadığı Şehirler Tam Liste

Operasyonun gerçekleştirildiği iller geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre baskın yapılan iller şunlar oldu: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova.

"Devletimizin Kudretini Görecekler"

Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi. Terör örgütlerine ve dini istismar etmeye çalışan odaklara geçit verilmeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"

Terörle Mücadele Kesintisiz Sürüyor

Yakalanan 125 şüphelinin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, operasyonun terör örgütünün finans kaynakları ve eleman temini faaliyetlerine ağır bir darbe vurduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, terörle mücadelenin "son terörist etkisiz hale getirilene kadar" tavizsiz bir şekilde süreceğinin altını çizdi.