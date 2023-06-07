Türk kıza GKRY'de ırkçı saldırı! Türkçe konuştuğunu duyunca duvardan aşağı ittiler! Adayı karıştıran anlar kamerada!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran'da eğlenmek için giden Karaali ve arkadaşları eğlendikten sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmek için yola çıktı. Dönüş yolunda Karaali, iki Rum erkeği tarafından takip edildi.





2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların Türk olduğunu anlayınca kendisine saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını söyedi. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.





TÜRKÇE KONUŞTUĞUNU DUYUNCA SALDIRDILAR

İddiaya göre Asya Karaali'nin Türkçe konuştuğunu duyan 3 erkek, genç kıza saldırdı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Asya Karaali iki dişinin kırıldığını ve saldırganların kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını anlattı.





"DUVARDAN AŞAĞI ATILDIM"

Olay sırasında bayılan Asya Karaali "Bana küfrettiler ve yüzüme yumruk attılar. Daha sonra yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı atıldım. Neden bayıldığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Güney Kıbrıs'taki hastanede bana bir şeyimin olmadığı söylendi. Ancak parmağım kırık, vücudumun her yerinde morluk var dişlerim bile kırıldı bu cinayete teşebbüstür" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.





CİNAYETE TEŞEBBÜS

Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Asya Karaali "Elimden geleni yapacağım. Benim yerimde başka bir kadın olabilirdi. Bu olay cinayete teşebbüstür. Fiziksel durumumdan çok psikolojimi kim düzeltebilir? Bu iş burada bitmeyecek" ifadesini kullandı.





Türk kızının yaşadığı bu ırkçı saldırının büyük yankı uyandırması sonucu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Asya Karaali'yi aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradığı açıklandı.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NDEN KINAMA

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Lideri Nikos Hristodulidis, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. KKTC Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

RUMLAR KENDİLERİNİ ADA'NIN TEK SAHİBİ OLARAK GÖRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rumların kendilerini Ada'nın tek hakimi olarak gördükleri ve Türklere tahammül edemediklerini bir kez daha gösterdikleri vurgulanarak, "Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darbedilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından, ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olaylar münferit olaylar olarak değerlendirilemez. Bir kıvılcım gibi feci sonuçlara yol açabilecek olayları toplum olarak kesinlikle kınamamız gerekmektedir. Yetkililerden, sorumluların adalet önüne çıkarılması için derhal harekete geçmelerini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganlardan ikisi tutuklandı.

Mahkemece, 4 gün tutukluluk süresi verilen zanlıların cuma günü tekrar mahkemeye çıkarılacakları bildirildi. Diğerinin ise arandığı vurgulandı.



Asya Karaali ise hem Türkiye'den hem de KKTC'den kendisine büyük destek geldiğini açıkladı.

Karaali sosyal medya hesabından "Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Sesimizi duyurabildik, saldırganlar tutuklandı. Geçirdiğim süreç zorlu, bu saatten sonra suçluları adalete teslim ediyorum. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak etkilendiğim için sosyal medyadan uzak durma kararı aldım. Tekrardan hepinize bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, yalnız olmadığımı bilmek beni daha da güçlendirdi" mesajını paylaştı.

Yaşanan kabusun ardından Asya Karaali ile görüşen A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan detayları aktardı:

"2003 yılında ara bölgenin açılmasıyla beraber geçişler başladı ve bugüne kadar böyle büyük bir olay yaşanmadı. Asya Karaali ile konuştum ve olayların nasıl yaşandığını anlattı. Asya 'Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlarımızla Güney Kıbrıs'a gittik. Ayia Napa'ya gittik. Olayın yaşandığı Cuma akşamı eğlenceden sonra arabalara yürürken 3 Rum genci geldi. Bize arkadaşlık teklif edip sarılmaya çalıştılar ancak biz reddettik. Onlar bize saldırmaya çalıştı ve taciz ettiler. Onları ittirince diğer arkadaşlar bizim yardımımıza koştu. Gençler bizlerin Türk olduğunu anlayınca bizi dövdüler. Videoda görünen erkek bana yumruk attı. Ben bayıldım. Bayıldıktan sonra beni Ayia Napa'nın yüksek bir yerinden aşağı atmaya çalıştı. Arkadaşlarımın yardımıyla kurtuldum." dedi.

Rıza Açıkgöz, "Asya yaşadıklarından sonra Güney Kıbrıs bölgesinde şikayette bulundu. Türk tarafına geçince olayı sosyal medyadan paylaştı ve Güney Kesimi olayın ciddiyetini anladı ve harekete geçerek zanlıları tutukladı. Olayı öğrenen Ersin Tatar hemen Asya Karaali'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini sundu ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. Rum Kesimi de Ersin Tatar'ı arayarak konunun takipçisi olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

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