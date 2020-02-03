Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 03.02.2020 16:13

Tunceli’de 5 Ocak tarihinde kaybolan ve bugüne kadar haber alınamayan Gülistan Doku’ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşının yanından ayrılan Gülistan Doku’nun yolun karşısına geçerek minibüs beklediği sırada telefonunun çaldığı ve 3 dakikalık bir görüşmenin ardındna gelen minibüse bindiği görülüyor.

Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Gülistan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.

Doku'nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gülistan Doku'nun en son görüntülerinin ortaya çıktığı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesindeki arama çalışmaları ise sürüyor.

Şanlıurfa'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.