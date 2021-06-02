Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi! "1 trilyon metreküp ilan edilirse kimse şaşırmasın"

Dün akşam katıldığı canlı yayında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası tüm Türkiye cuma günü verilecek müjdeye odaklanırken A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Bölgede eğer birkaç sene içerisinde 1 trilyon metreküpün üstünde doğal gaz rezervi ilan edersek kimse şaşırmasın." dedi.

Dün akşam katıldığı canlı yayında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.





Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası tüm Türkiye cuma günü verilecek müjdeye odaklandı.





ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE?

Peki, Erdoğan'ın açılış yapacağı Zonguldak'ta açıklayacağı müjde ne? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.



İşte o açıklamalardan satır başları;



TÜRKİYE KALKINMADA ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPAN BİR ÜLKE

Kesinleşmeden bir şey söylemek mümkün değil ama bilindiği üzere Türkiye enerjiye ihtiyacı olan bir ülke ve kalkınmada çok önemli hamleler yapan adımlar atan bir ülke. Enerji ihtiyacı OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada olan ülke yıllık enerji artış talebi daha doğrusu ihtiyacın ötesinde kalkınmanın bir göstergesidir eğer enerjiye talep varsa demek ki üretim için yatırım için planlarınız var bunları hayata geçirmek için enerji ihtiyacı ortaya koyuyorsunuz.





TÜRKİYE DEĞİŞİK YOLLAR ARIYOR

Yine dünya çapında ise Çin'den sonra bazen ikinci bazen üçüncü sırayı alıyor enerji talebi artışı bakımından. Onun için de Türkiye değişik yollar arıyor. Bilindiği üzere doğal gazda ve petrolde Türkiye çok büyük oranda dışa bağımlı. Petrolde yüzde 90 ve doğal gazda da yüzde 99. Ama bir şansı daha var Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve etrafında pek çok ülke bu hidrokarbon yataklarına ulaşıp çıkartmaya başlamaya başlamışlardı ve yeni keşifler yapıldı.





"BİRKAÇ SENE İÇERİSİNDE..."

Doğal gazın bulunduğu bölgede daha ek yatakların ve petrolün bulunma olasılığı da oldukça yüksektir. Bölgede eğer birkaç sene içerisinde 1 trilyon metreküpün üstünde doğal gaz rezervi ilan edersek kimse şaşırmasın. Ayrıca ek olarak de petrolün de olma olasılığı çok yüksek. Bunun da müjdesini alabiliriz.

ÇALIŞMALAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bir müjde verecekse kesinlikle şu demektir Temmuz'da keşfedilen bu kaynakların etrafındaki Sakarya bölgesi tarama yapılan bölge 8 bin kilometrelik bir bölgedir bunun dörtte birinde çalışmalar tamamlanmıştı. O çalışmalar meyvelerini vermeye başladı demektir. Açıklama bu beyanda olacaktır ama doğal gaz mı petrol mü diye söylemek belki şimdi doğru değildir.





2053 HEDEFLERİNE HIZLI ADIMLARLA

Türkiye'nin çok ciddi manada ihtiyacı var. Türkiye'nin enerjiye yapmış olduğu yatırımlar meyvesini verecek. Verirse de zaten 2023 hedeflerimizin ötesindeki 2053 hedeflerine Türkiye hızlı adımlarla ilerlemiş olacak.