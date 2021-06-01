Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele, ekonomideki gelişmeler gibi bir çok konuya ilişkin önemli açıklamalar yapıyor ve Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

MASKELERDEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?

Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arzediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur.

1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.