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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar: Karşımızda leş ordusu var

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar: Karşımızda leş ordusu var
14.10.2021 00:02
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 81 il, 570 ilçede faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Eminoğlu, terör örgütlerinin TÜGVA'yı neden hedef haline getirdiğini anlattı. TÜGVA Başkanı, "Tamamen asılsız, yalan, sahte evraklarla bir manipülasyon ve operasyonla karşı karşıyayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olup, her türlü şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz. Bunlara karşı hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.

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