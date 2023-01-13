Tuğçe Can cinayeti'nde flaş gelişme! Eskişehir'de Tuğçe Can'ın katili yoğun bakımda! Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı (25), oturduğu apartmanın girişinde defalarca bıçaklayarak öldüren sevgilisi Onur K.'nin (22), yakalanmadan önce ilaç içerek intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Polis tarafından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede midesi yıkanan Onur K.'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı bildirildi.





Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, dün sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Apartmanın girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Onur K., Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp, kaçtı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Tuğçe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Can'ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.





YÜRÜRKEN YAKALANDI, HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞTIĞI BELİRLENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen genç kızın 1,5 aylık sevgilisi üniversite öğrencisi Onur K.'yi kent merkezinde sokakta yürürken yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur K.'nin yakalanmadan kısa süre önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Midesi yıkanan Onur K. yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.