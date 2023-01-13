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GAZİANTEP KAZA HABERİ! Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

GAZİANTEP KAZA HABERİ! Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
13.01.2023 13:00 - Son Güncelleme: 13.01.2023 13:02

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Hamit Yaramış (28) öldü, Ali Akcan (20) ise yaralandı.

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Kaza, sabaha karşı Nurdağı- Osmaniye kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden Ali Akcan (20) yönetimindeki 26 ACD 324 plakalı otomobil, aynı yöne giden Caner Temurtaş'ın (26) kullandığı 01 EVT 51 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bu sırada Akcan'ın kullandığı otomobile de peşinden gelen Abdulbaki Şahin (37) idaresindeki 06 DFF 943 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Hamit Yaramış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Akcan ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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