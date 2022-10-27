CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı

Son yıllarda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen yurt dışı ve yurt içi operasyonlar sonrası eli kanlı terör örgütü ağır kayıplar yaşarken içerideki aparatları uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve operasyonlara ket vurmak için harekete geçti. Bu kapsamda Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'lı teröristbaşlarının çıktığı 'Medya Haber'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne PKK'lı teröristler üzerinde "kimyasal silah kullanıyor" iftirası atmıştı.

KALAŞNİKOF MERMİLERİ VAR

Fincancı bu iftirası sonrası geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı. Bununla birlikte polislerin Fincancı'nın evinde yaptığı aramalarda kalaşnikof mermileri bulunmuştu.

FİNCANCI'NIN HAPSE ATILMASINA KARŞI ÇIKTI

Fincancı'ya HDP ile birlikte CHP'den de destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek vererek hapse atılmasına karşı çıktı.

Geçtiğimiz gün jet hızıyla Twitter hesabından açıklama yapan Özel, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" ifadelerine yer vermişti.

ÖZEL DE PKK KANALINDA!

CHP Grup Özel'in de Fincancı gibi PKK kanalı Medya Haber'e çıkıp hükümeti suçlayan ifadeler kullandığı tespit edildi. Söz konusu görüntülerden sonra ne Özel'den ne de partisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yurt dışında yayın yapan "Medya Haber" isimli kara propaganda aygıtı terör örgütü PKK kontrolünde yayınlar yapıyor.

CHP'Lİ VATANDAŞTAN CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ: PKK İLE İLİŞKİNİZİ KESİN

Öte yandan geçtiğimiz gün Düzce'ye giden Özel'in yanına giden bir vatandaş, "Bu memleketi bölmeye çalışmayın" ifadeleriyle çıkışmıştı.

CHP'den istifa ettiğini belirten vatandaş, "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. PKK ile ilginizi kesin." tepkisinde bulunmuştu.