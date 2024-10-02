Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Artvin'de traktörün uçuruma yuvarlanması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı, Zorlu köyünde meydana geldi. İlyas Duran'a yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma düştü.
Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte yaralanan sürücü İlyas Duran halat yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan İlyas Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet hastanesine kaldırıldı.