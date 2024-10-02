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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 22:52

Artvin’in Borçka ilçesi Zorlu köyünde traktörün uçuruma yuvarlandı, yaralanan sürücü halat yarımıyla uçurumdan çıkartıldı.

Artvin'de traktörün uçuruma yuvarlanması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı, Zorlu köyünde meydana geldi. İlyas Duran'a yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma düştü.
Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte yaralanan sürücü İlyas Duran halat yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan İlyas Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet hastanesine kaldırıldı.

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