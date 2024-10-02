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Yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı
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Yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 20:04 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 20:04

Geyve'de evde çıkan yangını yakınındaki 2 eve sıçradı: Mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan ve ardından biri tarihi iki eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması neticesinde söndürülürken yangında mahsur kalan iki çocuk ekiplerce kurtarıldı.
Camikebir Mahallesi Paşa Sokak'ta yabancı uyrukluların ikamet ettiği K.B.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Büyüyen yangın, biri tarihi olmak üzere iki eve sıçradı. Yangında iki çocuk mahsur kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarırken yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde 3 evde maddi hasar oluşurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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