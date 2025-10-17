Trafikte kahreden görüntü: Motosikletliyi öldürüp kaçtı! Cinayet gibi kaza kamerada!

Olay, 15 Temmuz sabahı Antalya Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Bilişim firmasında çalışan Mehmet Tekelioğlu, sabah serasındaki işini bitirip 07 EPU 40 plakalı motosikletiyle işe giderken, 07 YBB 36 plakalı otomobili kullanan Ahmet D. ile trafikte tartışmaya girdi.

İddiaya göre, yeşil ışığın yanmasının ardından Tekelioğlu yoluna devam etti. Ancak Ahmet D., motosikletliyi bir süre takip ederek aracını üzerine sürdü. Otomobilin motosiklete çarpmasıyla Tekelioğlu yola savruldu.

Kaçtı, kısa sürede yakalandı

Kazanın ardından Ahmet D. ve yanındaki U.S., aracı olay yerinden uzak bir noktaya park ederek yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Tekelioğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet D. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, U.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Korkunç anlar kamerada

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ahmet D.'nin kullandığı otomobilin camından birinin motosikletliye uzanmaya çalıştığı, ardından sürücünün direksiyonu aniden kırarak Tekelioğlu'na çarptığı görülüyor.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Tekelioğlu, yerde sürüklenip park halindeki başka bir araca çarparak duruyor.

İlk duruşma 4 saat sürdü

Antalya Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık Ahmet D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, davayı 9 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası konuşan Mehmet Tekelioğlu'nun eşi Bilge Ateş Tekelioğlu, "Ben adalet istiyorum. Suçsuz bir insanın ölümüne sebep oldular. En ağır cezayı almalılar," dedi.



Anne Hanım Tekelioğlu ise gözyaşları içinde "Oğlumu bilerek öldürdü. Önüne kırıp çarpıyor, sonra bırakıp gidiyor. Türk adaletine sığınıyorum," ifadelerini kullandı.