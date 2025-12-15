PODCAST CANLI YAYIN
Okul müdürü öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokul müdürünün, okul bahçesinde öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü Mustafa Ç.'nin, bir öğrenciye yönelik fiziksel müdahalesi gündem oldu.

Olay, 12 Aralık'ta bayrak töreni sırasında meydana geldi. Öğrenciler okul bahçesinde sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., 11 yaşındaki Muhammed K.'yi iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.

Görüntülere yansıyan olayda, Mustafa Ç.'nin öğrenciyi yakasından tutarak ittiği, Muhammed K.'nin ise geriye doğru savrularak yere düştüğü görüldü. Yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

