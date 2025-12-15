PODCAST CANLI YAYIN
Ağrı Dağı’nda çığ kamerada - VİDEO

Iğdır’da yürüyüş yapan dağcılar, Ağrı Dağı’nın kuzey yamacında meydana gelen çığı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Iğdır'ın Yeni Doğan köyü yakınlarında yürüyüş yapan dağcılar, Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında meydana gelen çığı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ağrı Dağı'nın kuzey kesiminde çığ düştü. O sırada Yeni Doğan köyü çevresinde bulunan dağcılar, çığın büyük bir gürültüyle dağ yamacından koptuğu anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, kopan kar kütlesinin hızla aşağı doğru aktığı ve geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

