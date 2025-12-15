SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı! Arayan ''Yeşil'' değil ''Hükümlü'' çıktı!

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü söyledi.Öztürk, Terörsüz Türkiye sürecinden geçilen şu günlerde "Yeşil tarafından arandım" diyerek kamuoyunu manipüle etmeye kalktı.Saygı Öztürk'ü arayanın Yeşil değil cezaevinde hükümlü C.A isimli bir şahıs olduğu ortaya çıktı.C.A, Sözcü Gazetesi'nin santral numarasına yaptığı 3 aramayla Saygı Öztürk'ü dakikalarca işletti.











İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

İçişleri Bakanlığı, 11 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı medya haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu gazetenin santral numarasının 9 Aralık 2025 günü aynı kişi tarafından üç kez arandığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık verilerine göre, ilk arama 1 dakika 59 saniye, ikinci arama 15 dakika, üçüncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürdü.

Aramaların kaynağına yönelik yapılan incelemelerde, telefon görüşmelerinin bir açık cezaevinden gerçekleştirildiği belirlendi. Aramayı yapan kişinin C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edildi.

Şahsın, "adam öldürme", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Saygı Öztürk, köşesinde kendisini "Yeşil" olarak tanıtan bir kişinin gazetenin santralini aradığını yazmıştı. Öztürk'ün aktardığına göre söz konusu kişi, halen Suriye sınırında güvendiği bir arkadaşının yanında bulunduğunu, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını öne sürmüştü.