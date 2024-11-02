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Trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 2 yaralı
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Trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 21:49

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri ters döndü. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazada alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerinde meydana beldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 09 ANR 362 plakalı otomobil ile 501 sokağa dönüş yapmak isteyen 20 ALS 665 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 09 ANR 362 plakalı otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan S.K. ve yolcu konumundaki M.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü S.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların iddiasına göre alkollü olduğu öne sürülen 20 ALS 665 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaza sonrası kaçarak uzaklaştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve yolcu konumunda bulunan M.Ç. ise tedaviyi kabul etmedi. Tamirci olduğunu söyleyen ve sürücüyü tanımadığını iddia eden M.Ç., gözaltına alınarak karakola ifadesi alınmak üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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