Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den A Haber'de dikkat çeken FETÖ mesajı: Onlar bizi vurmadan...

Son dakika haberi... Katıldığı bir konferansta Özel Harekât üniformasıyla konuşan Emniyet Müdürü Alper, 15 Temmuz hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Metin Alper’in bu sözleri izleyenleri duygulandırdı ve büyük beğeni topladı. Bu gelişme sonrası A Haber canlı yayınına katılan Metin Alper, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya değindi ve gençlere önemli mesajlar verdi. İşte Alper'in o sözleri...