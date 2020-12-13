Haberler Video Haber Videoları Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den A Haber'de dikkat çeken FETÖ mesajı: Onlar bizi vurmadan...

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den A Haber'de dikkat çeken FETÖ mesajı: Onlar bizi vurmadan...

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den A Haber'de dikkat çeken FETÖ mesajı: Onlar bizi vurmadan...
13.12.2020 22:04
Ana Sayfa 00:42
Yüz yüze eğitim ne zaman...
Ana Sayfa 00:45
Maria ile Mustafa 15. bölüm 2....
Ana Sayfa 04:39
Şişli'deki dehşeti anlattı:...
Ana Sayfa 02:54
İstanbul'da akılalmaz olay!...
Ana Sayfa 01:21
Dehşet anlarını sosyal...
Ana Sayfa 08:27
Hurda araçları baştan aşağı...
Ana Sayfa 00:29
Silahla vuruldu! Yaptığı...
Ana Sayfa 01:09
Batı'yı bir daha uyardı
Ana Sayfa 00:21
Kafaya bak!
Ana Sayfa 02:17
Son dakika: HDP'lilerin...
Ana Sayfa 01:18
Esenler'de kız çocuğunu taciz...
Ana Sayfa 02:17
Sosyal medyaya damga vuran o...

Son dakika haberi... Katıldığı bir konferansta Özel Harekât üniformasıyla konuşan Emniyet Müdürü Alper, 15 Temmuz hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Metin Alper’in bu sözleri izleyenleri duygulandırdı ve büyük beğeni topladı. Bu gelişme sonrası A Haber canlı yayınına katılan Metin Alper, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya değindi ve gençlere önemli mesajlar verdi. İşte Alper'in o sözleri...


Son dakika haberi... Katıldığı bir konferansta Özel Harekât üniformasıyla konuşan Emniyet Müdürü Alper, 15 Temmuz hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Metin Alper'in bu sözleri izleyenleri duygulandırdı ve büyük beğeni topladı. Bu gelişme sonrası A Haber canlı yayınına katılan Metin Alper, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya değindi ve gençlere önemli mesajlar verdi.

Haber Videoları