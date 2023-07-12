Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide önemli düzenlemeler yapılıyor. Yeni torba yasa teklifiyle birlikte, araç sahipleri ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca, kurumlar vergisinde de 5 puanlık bir artışa gidiliyor. İşte, torba yasanın ayrıntıları...

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

5 Temmuz tarihinde AK Parti, seçim dönemi vaatlerinden olan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran yasa teklifini, deprem afetinin maliyetini karşılamaya yönelik ek vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşecek.

TORBA YASADA NELER VAR?

Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak.AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün ilk imzacısı olduğu torba teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıkladı. Teklifin Meclis Plan-Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve gelecek hafta Genel Kurul'dan çıkarılarak 15 Temmuz'daki maaş ödemelerine yetiştirilmesi planlanıyor.Memur maaşında ortalama yüzde 74 artış sağlanacağını belirten Güler, şunları söyledi:"Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 72 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibariyle 9 bin 105 TL iken, 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye, artış oranıyla beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır."

İŞVEREN DESTEĞİ

Güler, "İstihdamı desteklemek amacıyla asgari ücret üzerinden işverene yapılacak devlet desteğinin aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz" dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI YOK

Emekli aylıklarına yönelik 'refah payı' beklentisi torba teklifte yer almadı. Güler, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışla ilgili, "Bu teklifimiz içerisinde şu anda yok. Ama oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar dağılım yapılacaktır miktar açısından. Çünkü en düşük 5 bin 500 TL olan emekli maaşı seçim öncesinde 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber... Şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda tekrar değerlendireceğiz" dedi.

MTV DE İKİ KAT

Teklifte, ek vergiler de öngörüldü. Buna göre araç sahipleri, bu yıl bir kereye özgü olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. MTV, bu yıl iki katı ödenecek.Vergi yasasında MTV'den istisna olan mükellefler ek vergiyi de ödemeyecek.6 Şubat depremlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli taşıtlar. hasar gören taşıtlar ve yakınları kaybedenler muaf tutulacak.

5 PUAN EK

2023 için yüzde 20 öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25'e çıkarılacak. Bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansmanı şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz işletmeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerin kazançlarından ise yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak.İhracatı teşvik amacıyla, ihracat yapan kurumlara özgü, ihracattan elde ettikleri kazançlarda 1 puan olan indirim ise 5 puana çıkarılacak.

KDV İSTİSNASI KALKIYOR

Kurumların aktifinde en az iki yıl bulunan taşınmazların satışında gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırılıyor.Kurumlar, taşınmaz satışlarında artık KDV ödeyecekler. Kurumların aktifindeki gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi de yüzde 50'den yüzde 25'e düşürülecek.Kurumların aktiflerinde bulunan ve ticaretini yapmadıkları iştirak hisselerinin satışındaki KDV istisnası ise devam edecek. Kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelire yönelik Kurumlar Vergisi istisnası da kaldırılıyor.Ancak giriş sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklarının hisse senetlerinden elde edilen gelire sağlanan istisna devam edecek.

DEPREM BORÇLANMASI

Depremden kaynaklı ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi amacıyla 2023 bütçesinin net borç kullanım miktarı artırılıyor. Bütçe Yasası normalde "başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark kadar" borçlanma öngörüyor. Cumhurbaşkanı, net borçlanma tutarını bu yıla özgü olarak üç katına çıkarabilecek.

AKARYAKITA ÖTV DÜZENLEMESİ

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergiler yılda iki kez güncellenecek. Maktu vergi oranları, ocak ve temmuz aylarında TÜİK'in ilan ettiği ÜFE endeksinde 6 aylık değişim dikkate alınarak yeniden belirlenecek.Bu düzenlemenin gerekçesinde, "ÖTV'nin fiyat artışlarının yüksek seyrettiği dönemlerde fiyat hareketlerini izlemede yetersiz kalması, fiyat değişimlerinde nispi ağırlığını koruyamaması gibi nedenlerden kaynaklanan Hazine gelirlerindeki azalışın önlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

CEZA İADESİ

Plastik poşet, araç lastikleri, aküler, piller, bataryalar gibi geri kazanım katılım payı alınan ürünlerle ilgili tutarlar iki katına kadar artırılacak. COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.