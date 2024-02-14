Erzincan İliç Çöpler Köyü'nde bulunan altın madeni bölgesinde büyük bir toprak kayması yaşandı. Liç Dağı'ndan nehir gibi akan toprağın altına kalan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki; Toprak kayması neden oluştu? Bölgede yeni bir heyelan riski var mı? A Haber sunucusu Cansın Helvacı, yaşanan felaketle ilgili merak edilen soruları Maden Mühendisi Prof. Dr. Okay Aksoy'a yöneltti. Aksoy, toprak kaymasının nedenlerini ve bölgedeki yeni bir heyelan riskini değerlendirirken, yaşananları "Heyelan değil, toprak patlaması" olarak nitelendirdi. İşte Prof. Dr. Okay Aksoy'un çarpıcı açıklamaları ve detaylar...