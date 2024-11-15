PODCAST CANLI YAYIN
Toprağın altında kalan işçinin kurtarılma anı kamerada
Haberler Haber Videoları

Toprağın altında kalan işçinin kurtarılma anı kamerada

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 18:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalarak ağır yaralanan işçi Kerem G. (49) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı kameraya yansıdı. Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokak'ta meydana geldi. BUSKİ'nin taşeron firması çalışanlarının yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması sırasında göçük oluştu. İşçilerden Kerem G. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan işçiyi yarım saat süren çalışmayla yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kerem G., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kerem G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kurtarma anı ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Eşini dağa götürüp öldürdükten sonra intihar etti
15.11.2024Cuma
Ateşle oynayan çocuklar evi yaktı!
15.11.2024Cuma
Tekirdağ'da feci olay: İki genç kız hayatını kaybetti
15.11.2024Cuma
Sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti! Panik kamerada
15.11.2024Cuma
İlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybetti
15.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti 01:16
Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti
14.11.2024Perşembe
Ankara’da bir kafede silahlı saldırı gerçekleşti 00:24
Ankara'da bir kafede silahlı saldırı gerçekleşti
14.11.2024Perşembe
İsrail’e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa 00:20
İsrail'e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa
15.11.2024Cuma
Mike Tyson’dan Jake Paul’a maç öncesi tokat! İşte o anlar… 00:24
Mike Tyson’dan Jake Paul’a maç öncesi tokat!
15.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA