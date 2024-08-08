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TOKİ Bilecik Pazaryeri’nde 105 konutun temelini attı!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 12:48 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 12:48

TOKİ Bilecik Pazaryeri’nde 105 konutun temelini attı!

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 12:48   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 12:48

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Doğanlar mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) tarafından yapımına başlanılan 105 konut inşaatı için temel atma töreni yapıldı.

Yapımına başlanılan 105 konutluk ve 5 bloktan oluşacak projeyi üstelenen firma yetkileri, kaba inşaatı yıl sonuna kadar bitirilmeyi hedeflerken temel atma töreninde konuşma yapan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, konutların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Pazaryeri ilçesinde yıllarıdır konut sıkıntısının olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlçemize ilk defa TOKİ Konutları geldi. İlçe halkı olarak sevinçliyiz. Neden sevinçliyiz ? Yıllardır, uzun yıllardır TOKİ'nin Pazaryeri'ne gelmesini bekliyoruz. Çok şükür Pazaryeri'ne TOKİ'ler geldi. İnşaatları başladı. İlçemizde konut sorunumuz büyük. 2 tane Organize Sanayi Bölgemiz var. Biri tamamen dolmuş durumda, genişleme alanı var. 2'inci OSB çalışması devam ediyor. Her geçen gün ilçemizdeki gençlerimiz iş burada ama ev olmadığından dolayı yakın ilçelere, beldelere gidiyorlar. Bu durum bizi üzüyor. Hemşerilerimizin isteği doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Önceki dönemden bu yana sürekli TOKİ konutlarından bahsediyorduk. Olurdu, olmazdı denildi ama biz hep olacağını söylüyorduk. Çalışmalar hızla devam ediyor. Tamamlandığı günüde görmüş olacağız inşallah. Kısa zamanda bitirmeyi hedefliyorlar. Firmada hızla çalışıyor. Bazen gece gündüz çalışıyorlar. Bunun sonucunda güzel bir şey olacak. İlçemiz adına yararlı bir çalışma olacak. Bunun devamı da gelecek. Bugünleri de atlatacağız. Zor bir süreç. Süreceği atlattığımızda güzel şeyler olacak. Bu gördüğünüz alan 173 dönüm alan.. Bu 173 dönüm arazi tamamı TOKİ'ye ait. İmarsız bir alandı. İmar çalışmasını tamamladık. Burada 105 konut hak sahipleri var. Hak sahiplerine hayırlı olsun. Memleketimize hayırlı olsun " dedi.

Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, tarafından dua edilmesi ve kurban kesimiyle son bulan programa Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, firma sahibi Veysi Eren katıldı.

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