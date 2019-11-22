THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcuların tahliye edilme anları kamerada 22.11.2019 09:37

THY'nin İstanbul-Odessa seferini yapan uçağı Odessa Havalimanı'na inmeden önce pisti bir kez pas geçtiği ve ikinci deneme sırasında pistten çıktığı öğrenildi. Uçakta bulunan 134 yolcu ve uçuş ekibi hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edildi. İşte o anlar...

Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

THY'den yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi.

Açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.