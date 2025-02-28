PODCAST CANLI YAYIN
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te Diyarbakır’da yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
Haberler Haber Videoları

Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: "Çözüyoruz çözeceğiz"

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 16:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından yeniden gündem oldu. O tarihte vesayet odaklarının baskılarına rağmen Kürt sorunu ifadesini kullanan ve yasakların kaldırılması için mücadele eden Başkan Erdoğan, "Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur." demişti. "Anayasal düzen dahilinde her sorunu, daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz." diyen Erdoğan yaptığı konuşmada terör sorununu çözeceklerini ifade etmişti.

SIRADAKİ VİDEO
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!
28.02.2025Cuma
Eser Mumcuoğlu'nun ölümü: Nişanlısı tutuklandı!
28.02.2025Cuma
MHP'li Yönter'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara sert tepki!
28.02.2025Cuma
Oğluyla tartışan çocuğu arabasıyla ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası!
28.02.2025Cuma
Kocaeli’de TIR kazası!
28.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Gaziantep FK 1 - 4 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET 07:38
Gaziantep FK 1 - 4 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET
27.02.2025Perşembe
Şişli’de kadın cinayeti! Dehşet anı kamerada! 01:19
Cinayet kamerada: Şişli'de dehşet verici anlar!
27.02.2025Perşembe
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor | GENİŞ ÖZET 08:45
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor | GENİŞ ÖZET
27.02.2025Perşembe
Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu izinsiz çakar sistemiyle yakalandı! 139 bin TL ceza kesildi 00:17
İzinsiz çakar sistemiyle yakalandı!
27.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN