Teröre darbe üstüne darbe iniyor! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 11 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK



Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi

PKK'YA PENÇE-KİLİT DARBESİ! 9 TERÖRİST DAHA EX



Milli Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde de yaptığı açıklamada 9 teröristin ex olduğunu paylaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.