Terör örgütü PKK'nın bombacısı Kocaeli'nde yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK silahlı terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi ve örgütün bombacısı olduğu öğrenilen K.H isimli terörist yakalandı. Ayrıca K.H isimli kişiye yapılan parmak izi ve araştırmalarda şahısın terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi olduğu, örgüte 2008 yılında katıldığı, Gara, Hakurk, ve Şemdinli bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Suriye uyruklu olması nedeniyle kolay saklanan kişinin en son örgütün sözde bölük komutanlığını üstlenerek eğitimler verdiği, yine örgütte patlayıcı uzmanı olarak görev yaptığı, 2021 yılında Hakkâri Şemdinli ilçesinde zırhlı bir araca, farklı bir tarihte yine yanı bölgede askeri bir konvoya yönelik patlayıcı ile saldırılar başta olmak üzere bir çok eyleminde faili olduğu tespit edildi. Yine 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olup, bizzat saldırıda yer aldığı öğrenildi K.H ve kendisine yardım ile yataklıkta bulunan R.S tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.