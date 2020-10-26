Terör bağlantıları ortaya çıkan Millet İttifakı dağılıyor mu?

İYİ Parti ve CHP'nin terör bağlantılarının ortaya çıkmasıyla, "Millet İttifakı dağılıyor mu?" soruları sorulmaya başlandı. CHP'de Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma çalışması, İYİ Parti'deki FETÖ itirafı ve HDP'de 2 ismin Kandil'e baş kaldırması ittifakı çatırdattı. Millet İttifakı'nın son durumu A Haber'deki Analiz'de deşifre edildi.

Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İYİ Parti ve HDP'nin bir araya gelerek oluşturduğu millet ittifakı, aradan bir buçuk sene bile geçmeden dağılmanın eşiğine geldi. İYİ Parti'den Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşerken, CHP parti içindeki kemalist-antikemalist çekişmeleri ve Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları ile boğuşuyor.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan gibi isimler Kandil'in hükümranlığına kazan kaldırdı.

MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR MU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği Memleket Masası ilk skandallardan oldu. Akşener'in bu masaya davet edilecek partiler arasında HDP'nin adını saymaması Millet İttifakı'nı alevlendirdi. Meral Akşener'in bir programdaki "İYİ Parti HDP'yi nerede konumlandırıyor?" sorusuna, "PKK terör örgütünün yanında konumlandırıyor" sözleri ittifakı dağılma noktasına getirdi.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in ise Meral Akşener'e cevap olarak "Bize aracı gönderen, 'şurada kiminle çalışalım, nasıl yapalım?' diyen bir parti bize koordinat biçemez" diyerek gizli görüşmeleri itiraf etmesi gündem olmuştu.

FETÖ İTİRAFI SON DAMLA OLDU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin diğer terör örgütü FETÖ ile olan bağlantısını itiraf etti.

Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmesi, partiyi ve Millet İttifakı'nı karıştırdı.

Bu kez hiçbir iddia ya da şuçlama yoktu. Partilerin kendi vekilleri terör örgütleri ile ilişkilerini kendileri itiraf ediyordu. Millet İttifakı'nın terör örgütleri ile ilişkisi, partilerin önde gelen isimleri tarafından deşifre edildi. Millet İttifakı'ndaki 'terör' itiraflarının ardından "ittifak dağılıyor mu?" soruları soruldu.