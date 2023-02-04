Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon! Tutuklandılar

Tekirdağ'da gerçekletirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.