Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon! Tutuklandılar

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonnda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonnda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Tekirdağ'da gerçekletirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
5 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.