Teğmenlerin kılıçlı yemini... MSB'den yeni açıklama!

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 15:31

Türkiye aylardır Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı korsan yemini tartışıyor.

"Atatürk" maskeli yemin, 28 Şubat döneminde atılan "Genç Subaylar rahatsız" manşetlerini hatırlatırken 'Gardırop Atatürkçüleri' ve 'Sosyal Medya Atatürkçüleri'nin vesayet özlemi pekişti.







CHP'NİN İKİYÜZLÜ SİYASETİ



"Mustafa Kemal'in itleri" diyen Sırrı Sakık'ın partisiyle kent uzlaşısı ve kayyum mitingleri yapan CHP ise teğmenler olayını politize etmek için "Mustafa Kemal'in askeri" olduklarını hatırladı. Sahnelenen ikiyüzlü siyaset büyük tepki çekti.









TOPLUM RAHATSIZ! FİTİLİ ATEŞLEYEN TEĞMEN PERVASIZ



Bahse konu kılıçlı hadise millet nezdinde rahatsızlık oluşturdu, orduda "disiplin" tartışmaları baş gösterdi. Milli iradeye "ordu sopası" göstermeye yeltenenler teğmenlerin disiplinsizliğine arka çıktı. Fitili ateşleyen Teğmen Ebru Eroğlu'nun "Pişman değilim" diyerek adeta üstlerine ve teamüllere meydan okuması ise dikkat çekti.



ERDOĞAN: SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?



Takvim.com.tr'nin de gündeme getirdiği "Korsan yemine" ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar" dedi. Maceracı yaklaşımların millet nezdinde rahatsızlık oluşturacağını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" açıklamasında bulundu.





İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER



Milli Savunma Bakanlığı "disiplinsizliğe" ilişkin inceleme başlattı, Kara Harp Okulu dönem birincisi olan ve olayları organize ederek yemini okutan Ebru Eroğlu ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.



3 TEĞMENE DAHA TEBLİGAT GİTTİ



Eroğlu ile birlikte Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş da disipline sevk edildi.





Teğmenler, "Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak" olarak düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'inci maddesinin C fıkrasından, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.







10 GÜN ÖNCE TEBLİĞ EDİLDİ, BİLE İSTEYE UYMAYIP MEYDAN OKUDULAR



Öte yandan tartışmalara son noktayı koyacak mühim bir detay gün yüzüne çıktı.



Teğmenlere 20 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri prova sırasında "mevzuat dışına çıkılmaması ve metnin dışına çıkılmamasının mümkün olmadığı" tebliğ edildi.



Buna karşı 30 Ağustos'ta Ebru Eroğlu'nun organize ettiği korsan yemine katılan teğmenlerin kendilerine tebliğ edilmesine rağmen üslerinin kararına uymadığı ortaya çıktı.



FİTİLİ ATEŞLEYEN ANONS: 175 SAHAYA



Eroğlu'nun sunu kürsüsünde açık kalan ses yayın düzeninden tüm arkadaşlarını sahada toplamak için "175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, sayın velilerimiz 175. Dönem mezunları olarak son kez subay andımızı okumak istiyoruz. Lütfen sahayı boşaltınız, lütfen sahayı boşaltınız. Arkadaşlar sahaya, Malazgirt sahaya" şeklinde anons yaptığı öğrenildi.







AMİRLERİNİN UYARILARINA RAĞMEN YAPTILAR



Eroğlu öncülüğünde bazı teğmenlerin, amirlerin uyarılarına rağmen basını davet ederek 29 Ocak 1999'da yönergeye eklenen ancak 29 Mart 2023'te kaldırılan yemin metninin, alternatif bir törenle okunması ciddi bir disiplinsizlik olarak değerlendirildi. Korsan yeminin organizatörü Ebru Eroğlu'nun dünyada ilk kez üç harp okulu birincisinin kadın olması gibi gurur verici bir durumu gölgede bırakarak organize ettiği eylemle, TSK'nın itibarını zedeleyen olayların baş aktörü olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

MSB: DİSİPLİNSİZLİĞİN HİÇBİR AMASI OLMAZ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise, "TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi.

MSB kaynaklarının paylaştığı notlar şu şekilde:

7 kez yemin töreninde okumak için başvurdular, "Resmi törende okutmazsanız alternatif törende okuruz" tavrı sergilendi.

Soruşturma, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili değil. Disiplinsizliğin hiçbir 'ama'sı olmaz.

Yüksek Disiplin Kurulu'na 10'un altında isim gönderildi. Bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekili de disipline sevk edilenler arasında.

Yemine ve slogana iştirak edenler de ihraç edilecek mi?

Hayır, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler bu işin planlayıcıları olanlar.

Süreç yılbaşına kadar sonuçlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz.

Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır.