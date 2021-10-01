TBMM'den çok özel görüntüler! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. TBMM, kapalı olduğu dönemde Genel Kurul Salonu'nda köklü değişiklikler yapıldı. TBMM TV altyapısı ve Meclis'in tüm elektronik aksamları sil baştan değiştirildi. Meclis TV, yeni dönemde HD olarak yayın yapacak. Meclis Genel Kurul Salonu'nda sağ ve sol tarafa iki led ekran yerleştirildi. Vekillerin sıralarındaki elektronik oylamam sistemi de 23 yıl sonra çağın gerektiği şekilde düzenlendi bilgisayar ve şarj üniteleri yerleştirildi. İşte yenilenen TBMM Genel Kurul Salonu'ndan çok özel görüntüler...