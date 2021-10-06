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TBMM'de kadına şiddet! CHP'li Hüseyin Yıldız Meclis odasında kadın danışmanını dövdü!

TBMM'de kadına şiddet! CHP'li Hüseyin Yıldız Meclis odasında kadın danışmanını dövdü!
06.10.2021 09:43
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CHP'de yer yerinden oynayacak! Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TBMM’de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü haberlerinin ardından kan donduran iddialar gündeme geldi. CHP'li Yıldız'ın pazartesi günü Meclis odasında danışmanını taciz ettiği, mağdur kadının odadan kendini zor bela koridora atıp "İmdat polis" diye bağırdığı, konuyu duyan Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiği konuşuluyor. CHP'nin bundan önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi konuyu örtbas mı edeceği yoksa bir açıklama yapıp ihraç işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu. Yıldız'ın 2015-2017 yılları arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu anlattı.


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