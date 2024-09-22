PODCAST CANLI YAYIN
Tavşanlı’da şüpheli ölüm
Haberler Haber Videoları

Tavşanlı’da şüpheli ölüm

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 19:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 19:26

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yerde hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Çukurköy Sanayisinin üst kısmında bulunan toprak arazide bir kişinin yüzüstü hareketsiz halde yattığı ihbar edildi.
Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri hareketsiz şekilde duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ölen kişinin hurda işiyle uğraşan Selim Ç. (62) olduğunu tespit etti.
Hayatını kaybeden şahsın doktor tarafından olay yerinde yapılan kontrollerinde ölümün şüpheli olduğu bildirildi. Selim Ç.'nin cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Baraj'a giren 5 kişiden 4’ünün cansız bedeni çıkarıldı
22.09.2024Pazar
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 7 araca zarar verdi, 4 kişi yaralandı
22.09.2024Pazar
7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22.09.2024Pazar
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı felç etti, yıldırım can aldı
22.09.2024Pazar
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
22.09.2024Pazar
Bunlar da Var
Buca cinayet anı kamerada! 00:54
Buca'da cinayet! Yanına yaklaştı, defalarca bıçakladı!
21.09.2024Cumartesi
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray | Mert Hakan, maçın bitiş düdüğünün ardından Abdülkerim Bardakcı ile tartışma yaşadı! 01:15
Maçın bitiş düdüğüyle Mert Hakan ile Abdülkerim Bardakcı tartışma yaşadı!
21.09.2024Cumartesi
Nevzat Bahtiyar son ifadesi! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı! 03:52
Nevzat Bahtiyar son ifadesinde katili açıkladı!
21.09.2024Cumartesi
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Ali Koç gelecek hesap verecek 00:21
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: "Ali Koç gelecek hesap verecek"
22.09.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA