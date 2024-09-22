Tavşanlı’da şüpheli ölüm

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 19:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 19:26

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Çukurköy Sanayisinin üst kısmında bulunan toprak arazide bir kişinin yüzüstü hareketsiz halde yattığı ihbar edildi.

Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri hareketsiz şekilde duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ölen kişinin hurda işiyle uğraşan Selim Ç. (62) olduğunu tespit etti.

Hayatını kaybeden şahsın doktor tarafından olay yerinde yapılan kontrollerinde ölümün şüpheli olduğu bildirildi. Selim Ç.'nin cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.