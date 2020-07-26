Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den Ayasofya açıklaması: Erdoğan bize umut oldu!

26.07.2020 19:26

Ayasofya'nın 86 yıl sonra Danıştay kararı ile müzeden cami statüsüne geçmesi Müslüman aleminin büyük sevincine neden oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanMescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili "Erdoğan bize umut oldu" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında konuşan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın yeniden özgürleştirilmesi ve ABD'nin skandal Kudüs kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN, TRUMP'IN MALI DEĞİLDİR"

Sabri; "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Filistin, Trump'ın malı değildir. Ayrıca bazı Arap ülkeleri maalesef Kudüs konusunda o davadan döndüler. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davası... Mekke-Medine neyse aynı şeyler Kudüs için de geçerli. İnşallah Başkan Erdoğan'ın gücüyle Mescid-i Aksa özgürlüğüne Kudüs özgürlüğüne döner biz bunu bekliyor, ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.