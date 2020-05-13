Tarım Bakanlığı’ndan firmalara ambalaj ayarı!

13.05.2020 15:03

Gıda maddelerinin ambalajlarında artık bundan sonra “ev yapımı, yüzde yüz doğal, hakiki, taze” gibi ifadeler yer almayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kurala uymayan üreticilere ağır cezalar verecek. İşte detaylar…

Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için ev yapımı ifadesi kullanılmayacak. Tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğe savaş açtı.

Buna göre,

* Ambalajların üzerinde "Fırından taze, yüzde 100 doğal, gerçek doğal, hakiki doğal" gibi ibareler kullanılmayacak.

* Margarin paketlerinde tereyağı andıran yayık fotoğrafı kullanılmayacak.

* Ayrıca gıda ürünlerinin paketlerinde son kullanım tarihinin yerine kullanılmaya başlanan ve daha uzun süreleri kapsayan "tavsiye edilen tüketim tarihi" ibaresi için de bakanlıktan uyarı geldi.

* Buz karışımlı gıdaların bileşiminde "süt" bileşeni yoksa gıdaların etiketinde inek, koyun gibi görseller olmayacak.

* "Hakiki bal, hakiki maraş dondurması" gibi ifadeleri kullanmak yasaklanacak.

* Öte yandan hazır ambalajlarda "taze pişmiş, taze fırınlanmış, taze sıkılmış" gibi ifadeler bulunmayacak.

* Günlük terimi sadece raf ömrü 24 saat olan gıdalar için kullanılacak.

* Salamlı pizzada salam, çilekli yoğurtta çilek, peynirli börekte peynir miktarı belirtilecek.