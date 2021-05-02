RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada kaçak eğlence baskını! 222 bin 700 lira ceza aldılar...

Tam kapanmada kaçak eğlence baskını! 222 bin 700 lira ceza aldılar...
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Son dakika haberi... İzmir'in Bayraklı ilçesinde tam kapanma kararı sonrası denetimlerini artıran polis ekipleri, kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 29 kişi ve iş yerine toplam 222 bin 700 lira ceza uygulandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. Baskında yakalananlar görüntülenmemek için yüzlerini kapatarak, masaların altına saklandı.

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