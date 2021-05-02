RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Rus savaş gemisi Admiral Makarov geçiş yaptı

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Rus savaş gemisi Admiral Makarov geçiş yaptı
02.05.2021 09:02
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İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde Rus donanmasına ait Admiral Makarov isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Gemiye geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı.



Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40'ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.

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