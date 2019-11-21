Takvim yazarı Zafer Şahin'den "Külliye'ye giden CHP'li" yalanına çarpıcı yorum 21.11.2019 14:10

CHP'li bir grup sözde gazeteci ve siyasetçi "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla algı yaratarak siyaseti dizayn etme çabasına girdi. İddialara Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den yalanlama gelirken, Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin de söz konusu iddialara lişkin "Bu iddiayı ortaya atan gazetecinin sözde yurt dışına çıkması ve bu isim bende kalacak demesi. Bütün bunlar bir tiyatronun oynadığını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı gazetecilerin "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li bir isim ile görüştüğü iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Olaya ilişkin bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, açıklamasında "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

"SÖZ KONUSU KÖŞE YAZISINDA..."

Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." ifadelerini kullandı.

CHP NEYİN PEŞİNDE?

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Zafer Şahin, söz konusu tiyartronun amacını şöyle yorumladı:



Parti tabanına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Genel Başkan atamak istiyor" mesajı verdiler. Olur da kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir adam çıkarsa o ismi "Cumhurbaşkanı'nın adamı" damgasıyla yaftalayacaklar. Oyun bu kadar basit ve net.