Taksici Engin Olgaç aracında unutulan 300 bin euro’yu sahibine teslim etti! O taksici A Haber'e konuştu...

Kaybolan insanlık, İstanbul'da ortaya çıktı! Havalimanında taksicilik yapan Engin Olgaç önceki gece Hassan Sakarie Abdullah isimli turisti Laleli'deki oteline bıraktı. Aracını temizlerken arka koltuktaki çanta gözüne çarptı. İçinde tam 300 bin euro (2.8 milyon TL) vardı. Parayı sahibine teslim ederek herkesin takdirini kazandı.

Kaybolan insanlık, İstanbul'da ortaya çıktı! Havalimanında taksicilik yapan Engin Olgaç önceki gece Hassan Sakarie Abdullah isimli turisti Laleli'deki oteline bıraktı. Aracını temizlerken arka koltuktaki çanta gözüne çarptı.

İçinde tam 300 bin euro (2.8 milyon TL) vardı. Paranın kuruşuna dokunmayan Olgaç, hemen arabasına atladı.

Parayı sahibine teslim ederek herkesin takdirini kazandı. 70 bin lira kredi borcu Olgaç "Yine olsa yine yaparım.

Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Parayı kendisine teslim ettiğimde çok sevindi. Bana da 50 euro verdi" açıklaması yaptı.