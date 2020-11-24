Bülent Arınç, katıldığı bir canlı yayın programında terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Selahattin Demirtaş'a güzellemeler yapmış, Arınç'ın açıklamaları büyük tepki toplamıştı. Son dakika haberine göre Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bülent Arınç, tepki çeken açıklamasında "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz." ifadelerini kullanıp terör yandaşı Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu.



TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Bülent Arınç, "Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza illetim ve kendileri de bunu uygun gördüler." dedi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin açıklamada "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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