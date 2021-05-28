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Tabut yolda hareket etti! Görenler şoka girdi

Tabut yolda hareket etti! Görenler şoka girdi
28.05.2021 16:49
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Hatay'da cenaze aracından düşen boş tabut yolda kaydı. Tabutun hareket ettiğini gören vatandaşlar şoka girerken, o anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Hatay'ın Defne ilçesinde, cenaze aracındaki boş tabutun yola düşmesi bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çekmece Mahallesi'nde dün seyir halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesine ait bir cenaze aracındaki tabut yola savruldu.

Tabutun düşmesi, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cenaze aracındaki boş tabutun yola düşmesi, durumu fark etmeyen şoförün yoluna devam etmesi ve arkadan gelen otomobil sürücüsünün tabutu görerek durması yer alıyor.

Görgü tanığı Miraç Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabutu görünce şoföre seslendiklerini ve sürücünün gelip tabutu aldığını söyledi.

Çok şaşırdıklarını dile getiren Sönmez, "Tabutun içi boştu, sürücü özür diledi, sanırım dalgınlığına geldi. Bir an korktuk tabi içinde cenaze olabilirdi, biri gelip çarpabilirdi. İnsan ister istemez telaşlanıyor." dedi.

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