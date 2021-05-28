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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'daki hafızlık icazet töreninde Kur'an tilaveti

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'daki hafızlık icazet töreninde Kur'an tilaveti
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Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.


Taksim'de inşa edilen Taksim Camii'nde ilk cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrasında caminin resmî açılışını gerçekleştirdi.

HAFIZLIK İCAZET TÖRENİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.
Törene, Başkan Erdoğan'ın yanında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

KUR'AN TİLAVETİ

Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

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