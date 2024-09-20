SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sürücüye 2 bin TL ceza
Haberler Haber Videoları

Sürücüye 2 bin TL ceza

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 14:03 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 14:08

Nevşehir'de trafikte kapıları açık ilerleyen sürücüye 2 bin TL ceza verildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki otomobilin kapılarını açarak ilerleyen sürücü D.K.'ye 2 bin 70 TL para cezası uygulandı.

Ürgüp ilçesi Güllüce Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken aracının iki ön kapısını açarak, yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. O anlar ise bir başka aracın, içindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün D.K. olduğunu tespit etti. D.K.'ye 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'Saygısızca araç sürmek' ve 'Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddelerinden toplam da 2 bin 70 TL para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.

SIRADAKİ VİDEO
Kömür sahasında göçük
20.09.2024Cuma
Candan kardeşler 5. kez hakim karşısında
20.09.2024Cuma
Bir telefon için geceden beri sıradalar!
20.09.2024Cuma
Bakan Bayraktar Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunu gezdi!
20.09.2024Cuma
Halk TV'de İsmail Küçükkaya istemediği cevabı alınca canlı yayını kesti!
20.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü! 03:26
Akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı!
19.09.2024Perşembe
Konya’da acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti 01:04
Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
Kocaeli’de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti! 00:16
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! O anlar kamerada!
19.09.2024Perşembe
Avcılar’da feci kaza! Servis otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 02:54
Feci kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA